Об этом заявил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.
Изначально Белый дом предлагал не публиковать материалы по делу о вмешательстве России в выборы США, так как там могут быть “государственные тайны”. Такое решение обсудили на Комитете по разведке.
В результате заседания было решено предать гласности большую часть материалов.
Решение опубликовать материалы и сделать их публичными приняли после соответствующего требования представителей Республиканской партии.
После этого министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает о попытках РФ вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы.
53 стенограммы, которые собираются опубликовать, это более 6 тысяч страниц текста.
В американских СМИ отметили, что это примерно в пять раз больше, чем количество страниц в Библии.
“Все стенограммы с нашими обязательными изменениями могут быть обнародованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия секретных материалов”, – написал Гренелл Шиффу (главе Комитета по разведке) в письме от 4 мая.
Республиканцы обвиняют Шиффа в том, что он специально блокирует публикацию доказательств российского вмешательства, так как после их выхода ему придется просить прощения у президента Трампа за беспочвенные обвинения в том, что американский лидер якобы был в сговоре с РФ.
“В течение почти четырех лет видные политики и демократы утверждали, что президент Трамп вступил в сговор с Россией, а Шифф зашел так далеко, что сказал, что у него есть “прямые доказательства” сговора… Теперь, когда эти обвинения были опровергнуты несколькими расследованиями, американский народ заслуживает прозрачности в отношении того, почему общественные деятели, такие как Шифф, продолжают выдвигать такие дикие обвинения”, – сказано в общем заявлении республиканцев.
- Ранее сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- 6 января прошлого года американская разведка опубликоала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественное доверие в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.