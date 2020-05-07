В США собираются обнародовать 53 стенограммы допросов, подтверждающие, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.

Изначально Белый дом предлагал не публиковать материалы по делу о вмешательстве России в выборы США, так как там могут быть “государственные тайны”. Такое решение обсудили на Комитете по разведке.

В результате заседания было решено предать гласности большую часть материалов.

Решение опубликовать материалы и сделать их публичными приняли после соответствующего требования представителей Республиканской партии.

После этого министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает о попытках РФ вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы.

53 стенограммы, которые собираются опубликовать, это более 6 тысяч страниц текста.

В американских СМИ отметили, что это примерно в пять раз больше, чем количество страниц в Библии.

“Все стенограммы с нашими обязательными изменениями могут быть обнародованы без каких-либо опасений по поводу раскрытия секретных материалов”, – написал Гренелл Шиффу (главе Комитета по разведке) в письме от 4 мая.

Республиканцы обвиняют Шиффа в том, что он специально блокирует публикацию доказательств российского вмешательства, так как после их выхода ему придется просить прощения у президента Трампа за беспочвенные обвинения в том, что американский лидер якобы был в сговоре с РФ.

“В течение почти четырех лет видные политики и демократы утверждали, что президент Трамп вступил в сговор с Россией, а Шифф зашел так далеко, что сказал, что у него есть “прямые доказательства” сговора… Теперь, когда эти обвинения были опровергнуты несколькими расследованиями, американский народ заслуживает прозрачности в отношении того, почему общественные деятели, такие как Шифф, продолжают выдвигать такие дикие обвинения”, – сказано в общем заявлении республиканцев.