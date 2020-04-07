Об этом свидетельствуют данные Института Хопкинса.
В США от COVID-19 умерли 10389 человек. Соединенные Штаты занимают третье место в мире по смертности и уступают Италии, где зафиксировано 16 523 летальных исхода, и Испании – 13 341.
Эпицентром возгорания стал штат Нью-Йорк. Там зафиксировано 3485 смертельных случаев.
В общем коронавирус обнаружили в 368 196 жителей США, страна занимает первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев.
По данным сайта Worldometers, количество новых случаев коронавируса в США превышает общее количество тех, кто выздоровел. Так, за сутки коронавирус обнаружили в 19,7 тыс. человек, выздоровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек.
- Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке мобилизовали медработников, все больницы обслуживают только зараженных COVID-19. В Центральном парке уже организовали временный госпиталь на 68 мест, чтобы принимать заразившихся.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.