В США умерли уже более 10 тысяч человек, у которых обнаружили заражения новым коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Института Хопкинса.

В США от COVID-19 умерли 10389 человек. Соединенные Штаты занимают третье место в мире по смертности и уступают Италии, где зафиксировано 16 523 летальных исхода, и Испании – 13 341.

Эпицентром возгорания стал штат Нью-Йорк. Там зафиксировано 3485 смертельных случаев.

В общем коронавирус обнаружили в 368 196 жителей США, страна занимает первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев.

По данным сайта Worldometers, количество новых случаев коронавируса в США превышает общее количество тех, кто выздоровел. Так, за сутки коронавирус обнаружили в 19,7 тыс. человек, выздоровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек.