Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
По данным на 12:00 28 апреля, в США зафиксировано 1 миллион 19 тысяч 507 случаев инфицирования коронавирусом.
В более 56,5 тысячах случаев пациенты с COVID-19 умерли.
Еще около 139 тысяч американцев выздоровели.
При этом, университет Джона Хопкинса опубликовал карту распространения вируса, согласно которой в США более 988 тысяч заболевших COVID-19.
По их данным, выздоровели от начала эпидемии 137 тыс. 720 человек. Тестирование на наличие болезни прошли 5 млн 666 тыс. 235 граждан страны.
Стоит отметить, что в мире уже более 3 миллионов случаев заболеваний коронавирусом.
- Президент США Дональд Трамп считает, что психологическая депрессия в условиях карантина более опасна, чем сам коронавирус.
- Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение среди медицинского сообщества, после того, как высказал идею о том, что инъекции дезинфицирующими средствами или облучение организма ультрафиолетовым светом может лечить коронавирус COVID-19.