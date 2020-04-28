В Соединенных Штатах более миллиона граждан заражены коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

По данным на 12:00 28 апреля, в США зафиксировано 1 миллион 19 тысяч 507 случаев инфицирования коронавирусом.

В более 56,5 тысячах случаев пациенты с COVID-19 умерли.

Еще около 139 тысяч американцев выздоровели.

При этом, университет Джона Хопкинса опубликовал карту распространения вируса, согласно которой в США более 988 тысяч заболевших COVID-19.

По их данным, выздоровели от начала эпидемии 137 тыс. 720 человек. Тестирование на наличие болезни прошли 5 млн 666 тыс. 235 граждан страны.

Стоит отметить, что в мире уже более 3 миллионов случаев заболеваний коронавирусом.