Биотехнологическая компания, которая проводит разработки вакцины от коронавируса совместно с Национальным институтом здравоохранения заявила об успехах.

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

В комментарии CNN, доктор Тал Закс подтвердил, что клинические испытания вакцины на первой фазе прошли успешно.

“Это хорошие новости и новости, которые, как мы думаем, многие ждали довольно долго”, – сказал Тал Закс.

Вместе с тем, результаты исследования не были рецензированы и не опубликованы в медицинском журнале.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Moderna, базирующаяся в Кембридже, штат Массачусетс, является одним из восьми разработчиков во всем мире, проводящих клинические испытания вакцины на людях.

Также испытания проводят еще две компании из США Pfizer и Inovio, Оксфордский университет в Великобритании и четыре компании в Китае.

В компании объяснили, что нейтрализующие антитела вакцины связываются с вирусом и не дают ему атаковать клетки человека.

“Мы продемонстрировали, что эти антитела, этот иммунный ответ, на самом деле могут блокировать вирус. Я думаю, что это очень важный первый шаг в нашем пути к созданию вакцины”, – сказал Закс.