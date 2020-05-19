Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.
В комментарии CNN, доктор Тал Закс подтвердил, что клинические испытания вакцины на первой фазе прошли успешно.
“Это хорошие новости и новости, которые, как мы думаем, многие ждали довольно долго”, – сказал Тал Закс.
Вместе с тем, результаты исследования не были рецензированы и не опубликованы в медицинском журнале.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Moderna, базирующаяся в Кембридже, штат Массачусетс, является одним из восьми разработчиков во всем мире, проводящих клинические испытания вакцины на людях.
Также испытания проводят еще две компании из США Pfizer и Inovio, Оксфордский университет в Великобритании и четыре компании в Китае.
В компании объяснили, что нейтрализующие антитела вакцины связываются с вирусом и не дают ему атаковать клетки человека.
“Мы продемонстрировали, что эти антитела, этот иммунный ответ, на самом деле могут блокировать вирус. Я думаю, что это очень важный первый шаг в нашем пути к созданию вакцины”, – сказал Закс.
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