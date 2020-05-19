Об этом идет речь в заявлении на официальном сайте компании.
Вакцину мРНК-1273 начали тестировать еще в апреле. На этапе клинических испытаний (на людях) вакцину принимали волонтеры в возрасте от 18 до 55 лет. На этом этапе вакцина показала положительный результат.
Исследователи отметили, что после введения вакцины, на 43 день, в крови волонтеров количество антител значительно превышало аналогичный показатель у тех, кто уже переболел коронавирусом. У другой части пациентов вакцина дала то же количество антител, что и у переболевших.
Также в компании отметили, что на первой фазе исследований не было зафиксировано осложнений вследствие получения вакцины.
Теперь запланирована следующая фаза клинических исследований. Она начнется в июле.
Исследование на мышах показало, что, если животное получало вакцину, то вирус не мог проникнуть в легкие.
Кроме этой вакцины, у компании Moderna есть еще девять против респираторных инфекций.
- Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.