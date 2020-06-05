В Киеве, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

“Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро. Он уже составляет почти 800 тысяч пассажиров ежедневно. Напомню, сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тысяч человек. То есть, риск заразиться в транспорте – увеличивается”, – сказал Кличко.

По его словам, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции.

“На сегодняшний день количество пассажиров увеличилось на 5 станциях метрополитена. Поэтому они – под особым контролем. Это станции “Житомирская”, “Святошин”, “Черниговская”, “Лесная” и “Почайна”. Именно на них растет пассажиропоток в последние дни”, – рассказал мэр.

Кличко отметил, что увеличился и пассажиропоток в наземном общественном транспорте.

“Если в первые дни после возобновления работы, наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тысяч пассажиров, то, например, вчера эта цифра составляла 575 тысяч человек. Ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия “Киевпастранс”. Работают и частные перевозчики”, – добавил он.