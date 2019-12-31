Суданский суд приговорил к смертной казни 29 сотрудников национальной разведки. Они обвиняются в убийстве учителя, задержанного за участие в протестах.

Об этом сообщает агенство Reuters.

В понедельник, 30 декабря, суд в Судане приговорил к смертной казни 29 сотрудников разведывательных служб, обвиняемых в убийстве учителя, арестованного в феврале во время антиправительственных акций протеста, приведших к свержению бывшего президента страны Омара аль-Башира.

Смерть учителя стала объединяющим фактором для 16-недельных протестов против правления Башира. Первоначально чиновники службы безопасности утверждали, что мужчина умер от отравления, хотя несколько дней спустя государственное расследование установило, что причиной смерти стали травмы от побоев.

В убийстве мужчины обвинили 27 агентов из города Кассала, а также двух агентов из Хашм аль-Кирбы — города, где произошло убийство. Во время заседания сотни людей собрались у здания суд, размахивая национальными флагами. Некоторые участники акции держали изображения погибшего учителя.