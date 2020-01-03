Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что самолет Ан-12 упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейне — столице суданского штата Западный Дарфур. На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей.
Причины аварии пока расследуются.
Как сообщает ВВС, самолет доставлял гуманитарную помощь в регионы.
PLANE CRASH
A military transport plane crashed on Thursday after taking off from an airport in Sudan’s West Darfur. A source at el-Geneina airport, from which the plane took off, said there were about 20 people on board, including three crew members, and all had been killed. pic.twitter.com/xxXID8WlJ4
— Livingstone Wechie (@livingstoneform) 2 січня 2020 р.
В Западном Дарфуре в последние дни между различными этническими группировками состоялся ряд смертельных столкновений.
По данным Красного полумесяца Судана, на этой неделе в штате погибли 48 человек и еще 241 человек получил ранения.
- 27 декабря неподалеку от аэропорта Алматы (Казахстан) разбился пассажирский самолет с 98 людьми на борту. На данный момент известно о 14 погибших, но число жертв растет.
- Позже стало известно, что на борту самолета находилось двое украинских граждан.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования семьям погибших.