Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что самолет Ан-12 упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейне — столице суданского штата Западный Дарфур. На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей.

Причины аварии пока расследуются.

Как сообщает ВВС, самолет доставлял гуманитарную помощь в регионы.


В Западном Дарфуре в последние дни между различными этническими группировками состоялся ряд смертельных столкновений.

По данным Красного полумесяца Судана, на этой неделе в штате погибли 48 человек и еще 241 человек получил ранения.