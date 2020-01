Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что самолет Ан-12 упал через пять минут после взлета с аэродрома в Эль-Генейне — столице суданского штата Западный Дарфур. На борту было семь членов экипажа, трое судей и восемь других гражданских лиц, в том числе четверо детей.

Причины аварии пока расследуются.

Как сообщает ВВС, самолет доставлял гуманитарную помощь в регионы.

PLANE CRASH

A military transport plane crashed on Thursday after taking off from an airport in Sudan’s West Darfur. A source at el-Geneina airport, from which the plane took off, said there were about 20 people on board, including three crew members, and all had been killed. pic.twitter.com/xxXID8WlJ4

— Livingstone Wechie (@livingstoneform) 2 січня 2020 р.