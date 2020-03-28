В Сумах в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 запретили выходить из дома без крайней необходимости, а также находиться на улице группами более двух человек.

Такое решение принял в субботу исполком Сумского горсовета.

“На период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТО запрещено покидать место жительства (дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гостиницах и т.д.), кроме случаев, когда разрешается покидать место жительства”, – говорится в сообщении.

Так, разрешены: поездки на работу; посещение аптек и продуктовых магазинов; визиты к врачу, в медицинские учреждения в связи с состоянием здоровья или лечением домашних животных; проведение ритуальных услуг; получение административных услуг (регистрация рождения ребенка, регистрация места жительства); ремонт компьютерной и бытовой техники. Также разрешен выгул животных продолжительностью до 30 минут в день; посещение правоохранительных, судебных органов и т.д.; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами.

При этом в Сумах запрещено:

• выходить из помещений (квартир) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

• пользоваться детскими и спортивными площадками;

• находиться на улицах группами более двух человек (кроме необходимости сопровождения взрослыми детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывания в общественном транспорте; передвижения группы членов семьи; выполнения органами государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций; в составе аварийных бригад);

• находиться на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет — без ведома родителей или опекунов;

• находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых;

• курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;

• посещать те объекты (учреждения), работа которых запрещена на время карантина в установленном законодательством порядке.

Лицам, которые во время карантина находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещение, где они работают. Перед выходом из помещения им рекомендуется менять маски или респираторы.

При выходе на улицу необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей – свидетельство о рождении). По требованию сотрудников полиции житель Сум должен будет предъявить эти документы, а также сообщить свое место жительства и цель, с которой вышел на улицу.

На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга (за исключением случаев, указанных выше).

Выгуливать домашних животных на улицах разрешается только на поводках. При этом нужно обеспечить минимальное расстояние в 2 м от своего животного к другим животным и людям.

Аптекам исполнительный комитет Сумского горсовета рекомендует перейти на обслуживание населения без входа посетителей в торговые залы.

За нарушение правил предусматривается привлечение к административной ответственности.