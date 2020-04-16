Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Уточняется, что во время пасхальных выходных в области гражданам запретят находиться в общественных местах.
“Сегодня во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете находиться людям в общественных местах в выходные с 13:00 субботы и до 6:00 следующего дня после выходных или праздничных дней”, – говорится в сообщении.
При этом в администрации подчеркнули, что соответствующее решение было принято из-за множественных фактов нарушения карантинного режима жителями области.
- В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 397 новых случаев.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.