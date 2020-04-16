Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Померли ще 8 осіб (кількість летальних випадків зросла з 108 до 116). Одужали ще 43 людини (кількість тих, хто одужав, зросла із 143 до 186).
“Станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірус виявлено у всіх областях України:
• Вінницька область – 279 випадків;
• Волинська область – 109 випадків;
• Дніпропетровська область – 78 випадків;
• Донецька область – 12 випадків;
• Житомирська область – 162 випадки;
• Закарпатська область – 116 випадків;
• Запорізька область – 115 випадків;
• Івано-Франківська область – 401 випадок;
• Кіровоградська область – 198 випадків;
• місто Київ – 644 випадки;
• Київська область – 234 випадки;
• Львівська область – 166 випадків;
• Луганська область – 4 випадки;
• Миколаївська область – 22 випадки;
• Одеська область – 73 випадки;
• Полтавська область – 27 випадків;
• Рівненська область – 204 випадки;
• Сумська область – 80 випадків;
• Тернопільська область – 333 випадки;
• Харківська область – 40 випадків;
• Херсонська область – 44 випадки;
• Хмельницька область – 37 випадків;
• Чернівецька область – 662 випадки;
• Черкаська область – 110 випадків;
• Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня в Центр надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14 тис. 311 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 15 квітня було зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нові випадки зараження.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.