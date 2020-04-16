В Україні станом на ранок 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 397 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Померли ще 8 осіб (кількість летальних випадків зросла з 108 до 116). Одужали ще 43 людини (кількість тих, хто одужав, зросла із 143 до 186).

“Станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірус виявлено у всіх областях України:

• Вінницька область – 279 випадків;

• Волинська область – 109 випадків;

• Дніпропетровська область – 78 випадків;

• Донецька область – 12 випадків;

• Житомирська область – 162 випадки;

• Закарпатська область – 116 випадків;

• Запорізька область – 115 випадків;

• Івано-Франківська область – 401 випадок;

• Кіровоградська область – 198 випадків;

• місто Київ – 644 випадки;

• Київська область – 234 випадки;

• Львівська область – 166 випадків;

• Луганська область – 4 випадки;

• Миколаївська область – 22 випадки;

• Одеська область – 73 випадки;

• Полтавська область – 27 випадків;

• Рівненська область – 204 випадки;

• Сумська область – 80 випадків;

• Тернопільська область – 333 випадки;

• Харківська область – 40 випадків;

• Херсонська область – 44 випадки;

• Хмельницька область – 37 випадків;

• Чернівецька область – 662 випадки;

• Черкаська область – 110 випадків;

• Чернігівська область – 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня в Центр надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14 тис. 311 повідомлень про підозру на COVID-19.