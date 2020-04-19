Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.
“19 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Тернополе вдоль р.Серет произошло возгорание камыша на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. личного состава и 4 единицы техники ГСЧС”, – говорится в сообщении.
В 15.56 возгорание камыша локализовано.
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