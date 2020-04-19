В Тернополе в воскресенье произошло возгорание камыша вдоль реки Серет.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

“19 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Тернополе вдоль р.Серет произошло возгорание камыша на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. личного состава и 4 единицы техники ГСЧС”, – говорится в сообщении.

В 15.56 возгорание камыша локализовано.