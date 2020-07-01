Covid-19 Украина

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В Трускавце с сегодняшнего дня заработали санатории

В курортном городе Трускавец с 1 июля разрешили деятельность санаториев, оздоровительных комплексов и комплексов отдыха.

Среда, 1 июля 2020, 12:22

Трускавец

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.

“С 1 июля в курортном городе Трускавец во Львовской области разрешили деятельность санаториев, оздоровительных комплексов и комплексов отдыха. Под запретом остаются детские учреждения отдыха и оздоровления”, – говорится в сообщении.

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Такое решение накануне приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также, по данным Трускавецкого городского совета, разрешили работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, спортивных площадок, стадионов, бассейнов и заведений общественного питания, а также работу детских аттракционов только на открытых площадках с соблюдением всех противоэпидемических требований и рекомендаций.

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Теги: санатории, Трускавец, карантин

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