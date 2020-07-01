В Трускавце с сегодняшнего дня заработали санатории

В курортном городе Трускавец с 1 июля разрешили деятельность санаториев, оздоровительных комплексов и комплексов отдыха.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.

“С 1 июля в курортном городе Трускавец во Львовской области разрешили деятельность санаториев, оздоровительных комплексов и комплексов отдыха. Под запретом остаются детские учреждения отдыха и оздоровления”, – говорится в сообщении.

Такое решение накануне приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также, по данным Трускавецкого городского совета, разрешили работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, спортивных площадок, стадионов, бассейнов и заведений общественного питания, а также работу детских аттракционов только на открытых площадках с соблюдением всех противоэпидемических требований и рекомендаций.

Во Львовской области приняли решение еще на неделю продлить карантин.