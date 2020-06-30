Во Львовской области приняли решение еще на неделю продлить карантин.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Уточняется, что карантин в области был продлен до 7 июня.

Такое решение приняли из-за плохой эпидемиологической ситуации в области, которая не соответствует критериям Министерства здравоохранения по двум показателям – динамике заболеваемости (24,9% при норме в меньше 11%) и инцидентности (19% при норме в меньше 11%).

“Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается по критической обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии”, – рассказал глава ОГА Максим Козицкий.

В администрации также подметили, что область находится среди лидеров по количество протоколов о нарушении карантина.

“На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы”, – заявил Козицкий.