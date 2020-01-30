Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

Уточняется, что такая позиция была высказана депутатом турецкого парламента от правящей “Партии справедливости и развития” Йылдырымом Тугрулом Тюркешем во время встречи с украинскими дипломатами.

“Как вы знаете, на всех встречах, заседаниях, мы отмечаем об этом и хотим отметить сегодня, в рамках встречи с парламентской группой дружбы, и Турецкое государство, и парламент, при любых условиях поддерживают территориальную целостность Украины, никогда не признавали и не признают оккупацию полуострова Крым. Об этом было много заявлений и от нашего правительства, – решимость и настойчивость в этом вопросе остаются неизменными”, – заявил он.

Также сообщается, что на встрече обсуждали актуальные темы в украинско-турецких отношениях.