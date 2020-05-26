Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.
В Ухане за 9 дней было проведено более 6,5 миллиона новых тестов на коронавирус. По данным государственных СМИ Китая, власти проводят масштабное тестирование для предотвращения второй волны COVID-19.
Только в пятницу провели 1,47 миллиона тестов, согласно данным китайского телеканала CCTV.
Кампания по широкомасштабному тестированию началась после того, как было зарегистрировано новых 6 случаев.
Власти Китая сообщили, что с 15 по 23 мая были отобраны пробные образцы мазков у 9,5 миллиона жителей, что составляет более 80% от общей численности населения города с населением 11 миллионов.
Массовое тестирование выявило 198 бессимптомных случаев.
Кампанию по тестированию местные власти окрестили “10-дневной битвой”.
Небольшая вспышка в Ухане – это первый повторный всплеск заражений после ослабления карантина 8 апреля.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть “множество доказательств” того, что вспышка коронавируса COVID-19 началась в лаборатории в Ухане.
- СМИ, подконтрольное Коммунистической партии Китая, опровергло утверждения администрации президента Дональда Трампа о том, что новый коронавирус был изобретен в лаборатории.