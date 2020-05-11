В Китае, в городе Ухань, откуда началась эпидемия коронавируса, выявили 5 новых случаев инфекции.

Об этом сообщает британское издание BBC.

В понедельник, в городе Ухань выявили пять новых случаев. Власти заявили, что все заболевания были выявлены в одном жилом комплексе.

Отметим, в последние недели Китай ослаблял ограничения, так как количество случаев уменьшалось.

Небольшая вспышка в Ухане – это первый повторный всплеск заражений после ослабления карантина 8 апреля.