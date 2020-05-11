Об этом сообщает британское издание BBC.
В понедельник, в городе Ухань выявили пять новых случаев. Власти заявили, что все заболевания были выявлены в одном жилом комплексе.
Отметим, в последние недели Китай ослаблял ограничения, так как количество случаев уменьшалось.
Небольшая вспышка в Ухане – это первый повторный всплеск заражений после ослабления карантина 8 апреля.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть “множество доказательств” того, что вспышка коронавируса COVID-19 началась в лаборатории в Ухане.
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СМИ, подконтрольное Коммунистической партии Китая, опровергло утверждения администрации президента Дональда Трампа о том, что новый коронавирус был изобретен в лаборатории.