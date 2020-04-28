Об этом проинформировали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
Так, на амбулаторном лечении находятся 6430 пациентов, из них 1532 медработника.
“Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков“, – сказано в сообщении.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек (19 за последние сутки), из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %).
Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, большинство умерших имели хронические заболевания.
“За последние сутки в Украине было зафиксировано 19 летальных случаев, большинство из которых сопровождалось хроническими заболеваниями. Это были люди из группы риска”, – сообщил министр.
В то же время 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).
За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медика.
За последние сутки заболели 25 детей и 94 медработника.
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