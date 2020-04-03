Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
“Из 942 человек (заразившихся коронавирусом, – ред.) в учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам. Это люди с тяжелым течением коронавирусной болезни”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что из 23 летальных случаев 3 были зарегистрированы за прошедшие сутки.
За последние сутки больше всего случаев заражения было подтверждено: в Закарпатской области – 23, Черновицкой – 28 и в Киеве – 20.
“Если посмотреть на статистику в мире, мы перешли отметку в 1 миллион случаев. Выздоровели среди всех этих случаев 20 % населения (планеты, – ред.). Летальных случаев – более 53 тысяч. В общем летальность составляет 5,2 %. В Украине – 2,4%. Для сравнения: в Германии – 1,3%, в Италии – 12%, в Испании – 9,2%”, – рассказал Ляшко.
- В Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.
- 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.