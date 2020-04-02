Смертность в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19 сейчас в два раза меньше, чем в мире.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Он уточнил, что мировая статистика летальных случаев от коронавируса в данный момент составляет около 5 % (4884 случая в сутки). В Украине же смертность составляет 2,5 %.

“Если посмотреть по летальности, то в мире мы имеем 4884 случая за сутки. Летальность мировая составляет 5 %. В Украине мы имеем 2,5 %. Для сравнения, в Италии – 11 %, а в Испании – 9 %. В Германии процент ниже”, – подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что количество случаев заражения коронавирусом в мире вскоре превысит миллион.

“Если посмотреть на мировую статистику, то в мире уже зарегистрировано более 940 тыс. случаев, плюс 78 тыс. случаев за сутки. С такими темпами сегодня мировая пандемия перейдет в миллион случаев”, – отметил замминистра.

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(На видео – с 2:18)

Обнародованная Ляшко информация совпадает с данными, которые приводит в своем последнем отчете от 1 апреля Всемирная организация здравоохранения. Так, согласно этому документу, мировая смертность составляет около 5 %. В Италии смертность составляет более 11 %, в Испании – примерно 8,7 %, в Германии – чуть более 1 %, во Франции – 6,8 %, в Британии – более 7 %, в Украине – 2,5%.