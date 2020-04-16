В Украине уже 788 медицинских работников заразились коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, наибольшее количество случаев вируса среди медиков – в Черновицкой области.

“Что касается заболевания медицинских работников COVID-19, на сегодняшний день это 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваемости – в Черновицкой области: 126 медработников”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 104 новых случая заражения среди медиков.

“За минувшие сутки заболели 397 человек, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников”, – рассказал Степанов.

“Мы анализируем каждый случай заболевания медработника. В связи с чем произошло заболевание, в какой больнице и в каких условиях”, – уточнил он.

(На видео – с 6:20)