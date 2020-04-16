Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По его словам, наибольшее количество случаев вируса среди медиков – в Черновицкой области.
“Что касается заболевания медицинских работников COVID-19, на сегодняшний день это 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваемости – в Черновицкой области: 126 медработников”, – отметил Степанов.
Он уточнил, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 104 новых случая заражения среди медиков.
“За минувшие сутки заболели 397 человек, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников”, – рассказал Степанов.
“Мы анализируем каждый случай заболевания медработника. В связи с чем произошло заболевание, в какой больнице и в каких условиях”, – уточнил он.
(На видео – с 6:20)
- В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 397 новых случаев.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.