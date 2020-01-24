Ровно 5 лет назад вооруженные формирования РФ совершили серию обстрелов жилых кварталов микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Погибли более 30 человек, ранены — более 100.

#Буквы напоминают, как это было.

Массированный обстрел микрорайона “Восточный” в Мариуполе произошел 24 января 2015 года. Первые выстрели прозвучали утром — около 9:15 часов. Снаряды боевиков были зафиксированы на улицах Олимпийской и Киевской — между школами №5 и 69. Также снаряды взрывались в непосредственной близости к рынкам “Денис” и “Киевский”.

Вскоре после первого обстрела был создан штаб по главе с Арсением Яценюком, занимавшим в то время должность Премьер-министра Украины. Активизировалось работы по переселению мирных жителей в другие районы города. В тот же день восточный район Мариуполя еще дважды подвергся обстрелам — в 13 и 17 часов.

В результате попадания снарядов и последующих за ними пожаров пострадали порядка 80 объектов, среди которых — четыре десятка частных домов, два десятка многоэтажных домой, школы, детские сады, магазины, аптеки и банки. Также под обстрелы попадали населенные пункты Павлополь и Сартана, из-за повреждения подстанций на территории которых частично остановилась подача электричества и воды. Ориентировочная сумма материального ущерба в результате обстрела города превысила 100 млн гривен.

Под обстрелами погибли 31 человек, еще 117 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших и раненых есть дети. Большинство жертв — мирные жители.

Согласно докладу мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрел был произведён из реактивных систем залпового огня “Град” и “Ураган” с территорий, контролируемых так называемой “Донецкой народной республикой”. К аналогичным выводам пришли эксперты Human Rights Watch, исследовавшие место обстрела.

По информации городской администрации Мариуполя, в жилые кварталы города было выпущено 3 полных боевых комплекта, 120 снарядов из установок реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”.

В связи с трагедией в Мариуполе, Указом Президента в Украине 25 января 2015 года было объявлено днем траура.

По случаю пятой годовщины трагических событий в Мариуполе США в очередной раз призвали Россию обеспечить настоящее прекращение огня на Донбассе и уважать суверенитет Украины.

В частности, атташе по вопросам армии и обороны, полковника Томас Воффорд записал видеообращение, в котором подчеркнул, что Россия продолжает разжигать начатый ею гуманитарный, экономический и экологический кризис. Полковник Воффорд напомнил, что действия РФ привели к гибли 13 тысяч граждан Украины на Донбассе.

“Мы призываем Россию обеспечить соблюдение настоящего прекращения огня, вывести свои войска, способствовать расформированию незаконных вооруженных сил, которые действуют на востоке Украины, а также уважать международно признанные границы Украины и ее суверенитет. США твердо стоят на стороне Украины. Слава Украине!”, – сказал он.