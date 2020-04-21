Министерство образования и науки Украина в связи с карантином отменило проведение IV этапа ученических олимпиад по всем предметам.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

“IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам, что должен был состояться в течение 2019/2020 учебного года, не будет проводиться из-за общенационального карантина”, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что изменения в план проведения олимпиад были внесены еще в начале карантина — 12 марта было принято решение, что олимпиады по 9 предметам состоятся, но позднее, чем планировалось.

В свою очередь Всеукраинский конкурс-защита научно-исследовательских работ учеников-членов МАН (финальный этап) отменен не был. Он должен состояться в ноябре 2020 года.