Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
“IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам, что должен был состояться в течение 2019/2020 учебного года, не будет проводиться из-за общенационального карантина”, — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что изменения в план проведения олимпиад были внесены еще в начале карантина — 12 марта было принято решение, что олимпиады по 9 предметам состоятся, но позднее, чем планировалось.
В свою очередь Всеукраинский конкурс-защита научно-исследовательских работ учеников-членов МАН (финальный этап) отменен не был. Он должен состояться в ноябре 2020 года.
- Ранее сообщалось, что на время карантина по инициативе Президент Украины Владимира Зеленского был запущен проект “Всеукраинская школа онлайн”. Производством видеоуроков для проекта “Всеукраинская школа онлайн” занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых “Квартал 95” и “Мама хохотала”.
- Министерство образования и науки запустило сайт, на котором будет размещена информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах в этом году, ВНО и вступительной кампании.