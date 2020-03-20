В Украине к борьбе с распространением коронавируса COVID-19 привлекли Национальную гвардию.

Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Украины.

Военнослужащие Нацгвардии привлечены к проведению ограничительных карантинных мероприятий. Они несут службу совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины. Как известно, в связи с угрозой распространения коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен уже в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой.

“Превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района. Основная цель – поддержка общественной безопасности и обеспечение проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина”, – отмечается в сообщении.

Кроме того, с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии несут службу на объекте обсервации в пригороде Днепра. На территории коммунального учреждения здравоохранения сейчас находятся украинцы, которые прибыли из стран Европы, где наблюдается вспышка COVID-19.

Вместе с работниками полиции гвардейцы несут службу и возле Александровской больницы в Киеве. Это медучреждение – одно из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от COVID-19.

Военнослужащие обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей на территории медицинского учреждения.

Отмечается, что нацгвардейцы обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Перед началом и после завершения службы они будут проходить медицинский осмотр.

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