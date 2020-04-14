В Украине продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом COVID-19. Так, за сутки показатель увеличился еще на 270 случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди 270 новых случаев COVID-19 диагностировали еще у 64 медиков.

“В течение суток на территории Украины подтверждено методом ПЦР 270 человек, заболевших COVID-19, из них 64 медработника. Госпитализированы 69 человек, из них трое детей”, – заявил он.

В целом с начала эпидемии на территории Украины коронавирус был подтвержден у 594 медработников.

По словам министра, на аппаратах искусственной вентиляции легких в данный момент находятся четыре человека (среди них нет детей и медиков).

За сутки было подтверждено выздоровление еще 22 человек, в том числе трех медработников. Таким образом, количество выздоровевших возросло с 97 до 119 человек.

Умерло пять человек: детей или медработников среди них нет. Количество летальных случаев возросло до 98.

Ситуация с COVID-19 по областям следующая:

• Винницкая область – 200 случаев; 8 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 80 случаев, из которых 3 летальные; 3 пациента выздоровели;

• Днепропетровская область – 71 случай; 8 человек выздоровели;

• Донецкая область – 12 случаев, из которых 1 летальный; 1 пациент выздоровел;

• Житомирская область – 112 случаев; 3 человека скончались;

• Закарпатская область – 99 случаев; 4 летальных случая; 12 человек выздоровели;

• Запорожская область – 89 случаев, из которых 1 летальный; 11 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 332 случая; скончались 26 человек; 16 выздоровели;

• город Киев – 551 случай; скончались 10 человек;

• Киевская область – 224 случая, из которых 7 летальных; 11 выздоровели;

• Кировоградская область – 144 случая, из которых 7 летальных;

• Львовская область – 136 случаев: 5 человек скончались, 6 выздоровели;

• Луганская область – 3 случая;

• Николаевская область – 5 случаев;

• Одесская область – 69 случаев, из которых 1 летальный;

• Полтавская область – 26 случаев;

• Ровенская область – 134 случая, из которых 7 летальных; 8 человек выздоровели;

• Сумская область – 74 случая, из которых 4 летальных; 2 человека выздоровели;

• Тернопольская область – 280 случаев; 5 человек скончались, 8 выздоровели;

• Харьковская область – 14 случаев;

• Херсонская область – 34 случая, из которых 1 летальный;

• Хмельницкая область – 22 случая, из которых 2 летальных; 3 пациента выздоровели;

• Черкасская область – 105 случаев, из которых 2 летальных, 1 пациент выздоровел;

• Черновицкая область – 546 случаев; 8 человек скончались, 21 выздоровел;

• Черниговская область – 10 случаев, из которых 1 летальный.

На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).