Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди 270 новых случаев COVID-19 диагностировали еще у 64 медиков.
“В течение суток на территории Украины подтверждено методом ПЦР 270 человек, заболевших COVID-19, из них 64 медработника. Госпитализированы 69 человек, из них трое детей”, – заявил он.
В целом с начала эпидемии на территории Украины коронавирус был подтвержден у 594 медработников.
По словам министра, на аппаратах искусственной вентиляции легких в данный момент находятся четыре человека (среди них нет детей и медиков).
За сутки было подтверждено выздоровление еще 22 человек, в том числе трех медработников. Таким образом, количество выздоровевших возросло с 97 до 119 человек.
Умерло пять человек: детей или медработников среди них нет. Количество летальных случаев возросло до 98.
Ситуация с COVID-19 по областям следующая:
• Винницкая область – 200 случаев; 8 пациентов выздоровели;
• Волынская область – 80 случаев, из которых 3 летальные; 3 пациента выздоровели;
• Днепропетровская область – 71 случай; 8 человек выздоровели;
• Донецкая область – 12 случаев, из которых 1 летальный; 1 пациент выздоровел;
• Житомирская область – 112 случаев; 3 человека скончались;
• Закарпатская область – 99 случаев; 4 летальных случая; 12 человек выздоровели;
• Запорожская область – 89 случаев, из которых 1 летальный; 11 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 332 случая; скончались 26 человек; 16 выздоровели;
• город Киев – 551 случай; скончались 10 человек;
• Киевская область – 224 случая, из которых 7 летальных; 11 выздоровели;
• Кировоградская область – 144 случая, из которых 7 летальных;
• Львовская область – 136 случаев: 5 человек скончались, 6 выздоровели;
• Луганская область – 3 случая;
• Николаевская область – 5 случаев;
• Одесская область – 69 случаев, из которых 1 летальный;
• Полтавская область – 26 случаев;
• Ровенская область – 134 случая, из которых 7 летальных; 8 человек выздоровели;
• Сумская область – 74 случая, из которых 4 летальных; 2 человека выздоровели;
• Тернопольская область – 280 случаев; 5 человек скончались, 8 выздоровели;
• Харьковская область – 14 случаев;
• Херсонская область – 34 случая, из которых 1 летальный;
• Хмельницкая область – 22 случая, из которых 2 летальных; 3 пациента выздоровели;
• Черкасская область – 105 случаев, из которых 2 летальных, 1 пациент выздоровел;
• Черновицкая область – 546 случаев; 8 человек скончались, 21 выздоровел;
• Черниговская область – 10 случаев, из которых 1 летальный.
На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
- Из Фонда борьбы с коронавирусом потратят 64,7 миллиарда гривен на меры по борьбе со вспышкой в Украине.