Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

“Мы детально изучаем ситуацию, которая происходит в странах Европейского союза. И мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины”, – отметил он.

По словам Ляшко, именно поэтому Правительство предлагает более жесткие меры карантина.

“Поэтому мы и предлагаем более жесткие меры. Поскольку наши расчеты показывают: при введении дополнительных мер по изоляции и ограничении мобильности мы можем значительно уменьшить количество критических случаев, летальных исходов”, – заявил Ляшко.

“Никаких сил государственных органов не хватит, если мы не будем выполнять всех рекомендаций по соблюдению противоэпидемических мер, которые рекомендуются Правительством. Мы будем предлагать более жесткий карантин, предлагать ограничивать мобильность людей, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусом”, – добавил он.

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(На видео – с 11:26)