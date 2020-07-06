Об этом говорится в сообщении Министерства охраны здоровья Украины.

49 043 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1262 летальных, 21703 пациенты выздоровели.

За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1967 случаев;
  • Волынская область – 2752 случая;
  • Днепропетровская область – 1115 случаев;
  • Донецкая область – 681 случай;
  • Житомирская область – 1468 случаев;
  • Закарпатская область – 3375 случаев;
  • Запорожская область – 597 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 2700 случаев;
  • Кировоградская область – 659 случаев;
  • Киев – 5602 случая;
  • Киевская область – 2789 случаев;
  • Львовская область – 6301 случай;
  • Луганская область – 84 случая;
  • Николаевская область – 461 случай;
  • Одесская область – 1883 случая;
  • Полтавская область – 324 случая;
  • Ровенская область – 4190 случаев;
  • Сумская область – 321 случай;
  • Тернопольская область – 2101 случай;
  • Харьковская область – 2371 случай;
  • Херсонская область – 196 случаев;
  • Хмельницкая область – 842 случая;
  • Черновицкая область – 5018 случаев;
  • Черкасская область – 670 случаев;
  • Черниговская область – 576 случаев.

  • Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине фиксируется более 4 тысяч больных с пневмонией в неделю.
  • Максим Степанов также заявил, что количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в 2 раза: с 749 случаев в неделю до 1410 случаев.
  • Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Министерстве охраны здоровья Украины обеспокоены ростом заболевания COVID-19 за последний месяц.