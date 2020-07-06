Об этом говорится в сообщении Министерства охраны здоровья Украины.
49 043 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1262 летальных, 21703 пациенты выздоровели.
За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1967 случаев;
- Волынская область – 2752 случая;
- Днепропетровская область – 1115 случаев;
- Донецкая область – 681 случай;
- Житомирская область – 1468 случаев;
- Закарпатская область – 3375 случаев;
- Запорожская область – 597 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2700 случаев;
- Кировоградская область – 659 случаев;
- Киев – 5602 случая;
- Киевская область – 2789 случаев;
- Львовская область – 6301 случай;
- Луганская область – 84 случая;
- Николаевская область – 461 случай;
- Одесская область – 1883 случая;
- Полтавская область – 324 случая;
- Ровенская область – 4190 случаев;
- Сумская область – 321 случай;
- Тернопольская область – 2101 случай;
- Харьковская область – 2371 случай;
- Херсонская область – 196 случаев;
- Хмельницкая область – 842 случая;
- Черновицкая область – 5018 случаев;
- Черкасская область – 670 случаев;
- Черниговская область – 576 случаев.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине фиксируется более 4 тысяч больных с пневмонией в неделю.
- Максим Степанов также заявил, что количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в 2 раза: с 749 случаев в неделю до 1410 случаев.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Министерстве охраны здоровья Украины обеспокоены ростом заболевания COVID-19 за последний месяц.