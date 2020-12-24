Кабинет Министров разрешил ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) до 7 утра.

Об этом свидетельствует Постановление Правительства №1301 от 23 декабря.

“Кабинет Министров Украины постановляет:

Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 “Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, заменив в подпункте 12 цифру и слова “до 1-го часа” цифрой и словами “до 7 часов”, – говорится в документе.

Ранее в вышеуказанном подпункте было сказано, что рестораны и кафе должны закрыться в 01:00 1 января.