За прошедшие сутки, 11 марта, в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 843 человека;

летальных случаев – 230;

выздоровели – 4 630 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 100 718 (в том числе методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 438 468 человек;

выздоровели – 1 214 876 человек;

летальных исходов – 27 915;

проведения ПЦР-тестов – 7 282 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 896 случаев;

Винницкая область – 940 случаев;

Волынская область – 272 случая;

Днепропетровская область – 665 случаев;

Донецкая область – 499 случаев;

Житомирская область – 1310 случаев;

Закарпатская – 568 случаев;

Запорожская область – 272 случая;

Ивано-Франковская область – 695 случаев;

Киевская область – 697 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 704 случая;

Николаевская область – 358 случаев;

Одесская область – 757 случаев;

Полтавская область – 304 случая;

Ровенская область – 269 случаев;

Сумская область – 431 случай;

Тернопольская область – 566 случаев;

Харьковская область – 688 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 491 случай;

Черкасская область – 338 случаев;

Черновицкая область – 658 случаев;

Черниговская область – 292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.