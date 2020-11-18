В Украине планируют ввести накопительную пенсию для людей с тяжелой профессией

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Правительство будет предлагать Верховной Раде Украины внедрение профессиональной накопительной системы. Размер ЕСВ предлагается увеличить на 7 % для списка особо тяжелых профессий № 2, и на 15 % для списка особо тяжелых профессий № 1. То есть для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых условиях и опасных – будет введена накопительная профессиональная пенсионная система. […]
Люди смогут получить собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться когда будут выходить на пенсию. Это тысячи грн, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии. Примерный объем средств для такой накопительной системы будет составлять от 2 до 3 млрд грн в год”, – сказал вначале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.
Документ, в частности, предусматривает введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет (по состоянию на 01.07.2021 года) из числа занятых на работах по списку №1 (работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда) и списку №2 (работы с вредными и тяжелыми условиями труда) и некоторых других категорий лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.
Лицам, которые не получат права участия в такой системе и работают (работали) на работах и должностях, дающих право на назначение пенсии на льготных условиях, такая пенсия будет назначаться на условиях, определенных законодательством.
Кроме того, для лиц до 35 лет, которые до даты введения уплаты страховых взносов в накопительную профессиональную пенсионную систему получили не менее трети необходимого стажа на работах, дающих право на назначение льготной пенсии, предусматривается право на перечисление накопленных средств в солидарную систему на условиях, определенных законодательством.
Законопроектом также предусматривается введение трех профессиональных пенсионных программ:
- программа №1 – дает право на получение пенсионных выплат по достижении возраста 50 лет;
- программа №2 – дает право на получение пенсионных выплат при достижения 55 лет;
- программа №3 – дает возможность добровольно приобрести право участия в накопительной профессиональной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, соглашениях, и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.
При этом, Единый взнос для плательщиков, использующих труд наемных работников, занятых на работах по списку №1, повышается на 15 % базы начисления взноса; на 7 % – за лиц, занятых на работах по списку №2; не менее, чем на 3 % – за лиц, которые являются участниками накопительной профессиональной пенсионной системы по профессиональной пенсионной программе №3.
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- Исследователь рынка труда, доцент Киевской школы экономики Ольга Купец сообщила, что при сохранении солидарной пенсионной системы пенсии нынешнего поколения 30-летних украинцев будут мизерными.