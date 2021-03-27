В Украине – более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 747 человек;
- летальных случаев – 290;
- выздоровели – 7 124 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 123 500 (в том числе методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 632 131 человек;
- выздоровели – 1 297 282 лица;
- летальных исходов – 31 751;
- проведения ПЦР-тестов – 7 945 044.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и Киеве (1226).
Также за сутки 26 марта в Украине привили 17939 человек. С начала прививочной кампании прививки получили 192 264 человека, из них получили 1 дозу – 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев – 1226 случаев / 1650 прививок;
- Винницкая область – 724 случая / 830 прививок;
- Волынская область – 370 случаев / 280 прививок;
- Днепропетровская область – 1171 случай / 1320 прививок;
- Донецкая область – 802 случая / 770 прививок;
- Житомирская область – 813 случаев / 690 прививок;
- Закарпатская – 353 случая / 420 прививок;
- Запорожская область – 599 случаев / 590 прививок;
- Ивано-Франковская область – 373 случая / 629 прививок;
- Киевская область – 1273 случая / 1170 прививок;
- Кировоградская область – 172 случая / 460 прививок;
- Луганская область – 167 случаев / 340 прививок;
- Львовская область – 1407 случаев / 1060 прививок;
- Николаевская область – 454 случая / 600 прививок;
- Одесская область – 1282 случая / 400 прививок;
- Полтавская область – 673 случая / 700 прививок;
- Ровенская область – 553 случая / 650 прививок;
- Сумская область – 567 случаев / 1080 прививок;
- Тернопольская область – 628 случаев / 590 прививок;
- Харьковская область – 1132 случая / 390 прививок;
- Херсонская область – 174 случая / 1190 прививок;
- Хмельницкая область – 822 случая / 640 прививок;
- Черкасская область – 548 случаев / 710 прививок;
- Черновицкая область – 516 случаев / 270 прививок;
- Черниговская область – 625 случаев / 510 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Степанов добавил, что прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививок.
По состоянию на 26 марта 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.
- Ранее по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в “красной” зоны уже попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области и Киев.
- 25 марта государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям поместила Николаевскую область в “красную” зону.
- Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.