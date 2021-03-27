Covid-19 Украина

обновлено 27.03.2021 в 09:01

Всего:

1632131 (+17424)

Болеют:

303098 (+17424)

Выздоровели:

1297282 (+7124)

Умерло:

31751 (+290)

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26 марта

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В Украине – более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.

Суббота, 27 марта 2021, 09:02

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4 747 человек;
  • летальных случаев – 290;
  • выздоровели – 7 124 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 123 500 (в том числе методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 632 131 человек;
  • выздоровели – 1 297 282 лица;
  • летальных исходов – 31 751;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 945 044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и Киеве (1226).

Также за сутки 26 марта в Украине привили 17939 человек. С начала прививочной кампании прививки получили 192 264 человека, из них получили 1 дозу – 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
  • Киев – 1226 случаев / 1650 прививок;
  • Винницкая область – 724 случая / 830 прививок;
  • Волынская область – 370 случаев / 280 прививок;
  • Днепропетровская область – 1171 случай / 1320 прививок;
  • Донецкая область – 802 случая / 770 прививок;
  • Житомирская область – 813 случаев / 690 прививок;
  • Закарпатская – 353 случая / 420 прививок;
  • Запорожская область – 599 случаев / 590 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 373 случая / 629 прививок;
  • Киевская область – 1273 случая / 1170 прививок;
  • Кировоградская область – 172 случая / 460 прививок;
  • Луганская область – 167 случаев / 340 прививок;
  • Львовская область – 1407 случаев / 1060 прививок;
  • Николаевская область – 454 случая / 600 прививок;
  • Одесская область – 1282 случая / 400 прививок;
  • Полтавская область – 673 случая / 700 прививок;
  • Ровенская область – 553 случая / 650 прививок;
  • Сумская область – 567 случаев / 1080 прививок;
  • Тернопольская область – 628 случаев / 590 прививок;
  • Харьковская область – 1132 случая / 390 прививок;
  • Херсонская область – 174 случая / 1190 прививок;
  • Хмельницкая область – 822 случая / 640 прививок;
  • Черкасская область – 548 случаев / 710 прививок;
  • Черновицкая область – 516 случаев / 270 прививок;
  • Черниговская область – 625 случаев / 510 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Степанов добавил, что прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививок.

По состоянию на 26 марта 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

Теги: вакцина против коронавируса, вакцинация, карантин, Коронавирус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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