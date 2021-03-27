В Украине – более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 747 человек;

летальных случаев – 290;

выздоровели – 7 124 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 123 500 (в том числе методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 632 131 человек;

выздоровели – 1 297 282 лица;

летальных исходов – 31 751;

проведения ПЦР-тестов – 7 945 044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и Киеве (1226).

Также за сутки 26 марта в Украине привили 17939 человек. С начала прививочной кампании прививки получили 192 264 человека, из них получили 1 дозу – 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 1226 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область – 724 случая / 830 прививок;

Волынская область – 370 случаев / 280 прививок;

Днепропетровская область – 1171 случай / 1320 прививок;

Донецкая область – 802 случая / 770 прививок;

Житомирская область – 813 случаев / 690 прививок;

Закарпатская – 353 случая / 420 прививок;

Запорожская область – 599 случаев / 590 прививок;

Ивано-Франковская область – 373 случая / 629 прививок;

Киевская область – 1273 случая / 1170 прививок;

Кировоградская область – 172 случая / 460 прививок;

Луганская область – 167 случаев / 340 прививок;

Львовская область – 1407 случаев / 1060 прививок;

Николаевская область – 454 случая / 600 прививок;

Одесская область – 1282 случая / 400 прививок;

Полтавская область – 673 случая / 700 прививок;

Ровенская область – 553 случая / 650 прививок;

Сумская область – 567 случаев / 1080 прививок;

Тернопольская область – 628 случаев / 590 прививок;

Харьковская область – 1132 случая / 390 прививок;

Херсонская область – 174 случая / 1190 прививок;

Хмельницкая область – 822 случая / 640 прививок;

Черкасская область – 548 случаев / 710 прививок;

Черновицкая область – 516 случаев / 270 прививок;

Черниговская область – 625 случаев / 510 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Степанов добавил, что прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививок.

По состоянию на 26 марта 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.