В Украине – более 8 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 762 человек;
- летальных случаев – 146;
- выздоровели – 4 244 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 78 264 (в том числе методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 333 844 лица;
- выздоровели – 1 163 555 человек;
- летальных исходов – 25 742;
- проведения ПЦР-тестов – 6 845 974.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 748 случаев;
- Винницкая область – 738 случаев;
- Волынская область – 219 случаев;
- Днепропетровская область – 421 случай;
- Донецкая область – 136 случаев;
- Житомирская область – 455 случаев;
- Закарпатская область – 515 случаев;
- Запорожская область – 120 случаев;
- Ивано-Франковская область – 857 случаев;
- Киевская область – 548 случаев;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 31 случай;
- Львовская область – 474 случая;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 319 случаев;
- Полтавская область – 111 случаев;
- Ровенская область – 133 случая;
- Сумская область – 160 случаев;
- Тернопольская область – 305 случаев;
- Харьковская область – 331 случай;
- Херсонская область – 32 случая;
- Хмельницкая область – 262 случая;
- Черкасская область – 127 случаев;
- Черновицкая область – 638 случаев;
- Черниговская область – 130 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин.
- В Ивано-Франковской области введен красный уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавирусной болезни.