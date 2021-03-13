Covid-19 Украина

обновлено 13.03.2021 в 08:02

Всего:

1451744 (+13276)

Болеют:

203813 (+13276)

Выздоровели:

1219773 (+4897)

Умерло:

28158 (+243)

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В Украине обнаружили больше всего новых случаев COVID-19 с начала года

За прошедшие сутки, 12 марта, в Украине зафиксировали 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это максимум с начала 2021 года.

Суббота, 13 марта 2021, 08:25

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, за минувшие сутки заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за сутки:

  • госпитализированы – 3 967 человек;
  • летальных случаев – 243;
  • выздоровели – 4 897 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 99 270 (в том числе методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 451 744 лица;
  • выздоровели – 1 219 773 лица;
  • летальных исходов – 28 158;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 328 468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 1 049 случаев;
  • Винницкая область – 933 случая;
  • Волынская область – 261 случай;
  • Днепропетровская область – 693 случая;
  • Донецкая область – 464 случая;
  • Житомирская область – 971 случай;
  • Закарпатская – 625 случаев;
  • Запорожская область – 345 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 719 случаев;
  • Киевская область – 913 случаев;
  • Кировоградская область – 84 случая;
  • Луганская область – 91 случай;
  • Львовская область – 879 случаев;
  • Николаевская область – 378 случаев;
  • Одесская область – 767 случаев;
  • Полтавская область – 244 случая;
  • Ровенская область – 380 случаев;
  • Сумская область – 275 случаев;
  • Тернопольская область – 399 случаев;
  • Харьковская область – 837 случаев;
  • Херсонская область – 84 случая;
  • Хмельницкая область – 605 случаев;
  • Черкасская область – 313 случаев;
  • Черновицкая область – 625 случаев;
  • Черниговская область – 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
  • Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Теги: Коронавирус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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