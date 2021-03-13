В Украине обнаружили больше всего новых случаев COVID-19 с начала года

За прошедшие сутки, 12 марта, в Украине зафиксировали 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это максимум с начала 2021 года.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, за минувшие сутки заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за сутки:

госпитализированы – 3 967 человек;

летальных случаев – 243;

выздоровели – 4 897 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 99 270 (в том числе методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 451 744 лица;

выздоровели – 1 219 773 лица;

летальных исходов – 28 158;

проведения ПЦР-тестов – 7 328 468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1 049 случаев;

Винницкая область – 933 случая;

Волынская область – 261 случай;

Днепропетровская область – 693 случая;

Донецкая область – 464 случая;

Житомирская область – 971 случай;

Закарпатская – 625 случаев;

Запорожская область – 345 случаев;

Ивано-Франковская область – 719 случаев;

Киевская область – 913 случаев;

Кировоградская область – 84 случая;

Луганская область – 91 случай;

Львовская область – 879 случаев;

Николаевская область – 378 случаев;

Одесская область – 767 случаев;

Полтавская область – 244 случая;

Ровенская область – 380 случаев;

Сумская область – 275 случаев;

Тернопольская область – 399 случаев;

Харьковская область – 837 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 605 случаев;

Черкасская область – 313 случаев;

Черновицкая область – 625 случаев;

Черниговская область – 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.