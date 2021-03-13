В Украине обнаружили больше всего новых случаев COVID-19 с начала года

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
В частности, за минувшие сутки заболели 710 детей и 382 медработника.
Также за сутки:
- госпитализированы – 3 967 человек;
- летальных случаев – 243;
- выздоровели – 4 897 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 99 270 (в том числе методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 451 744 лица;
- выздоровели – 1 219 773 лица;
- летальных исходов – 28 158;
- проведения ПЦР-тестов – 7 328 468.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 1 049 случаев;
- Винницкая область – 933 случая;
- Волынская область – 261 случай;
- Днепропетровская область – 693 случая;
- Донецкая область – 464 случая;
- Житомирская область – 971 случай;
- Закарпатская – 625 случаев;
- Запорожская область – 345 случаев;
- Ивано-Франковская область – 719 случаев;
- Киевская область – 913 случаев;
- Кировоградская область – 84 случая;
- Луганская область – 91 случай;
- Львовская область – 879 случаев;
- Николаевская область – 378 случаев;
- Одесская область – 767 случаев;
- Полтавская область – 244 случая;
- Ровенская область – 380 случаев;
- Сумская область – 275 случаев;
- Тернопольская область – 399 случаев;
- Харьковская область – 837 случаев;
- Херсонская область – 84 случая;
- Хмельницкая область – 605 случаев;
- Черкасская область – 313 случаев;
- Черновицкая область – 625 случаев;
- Черниговская область – 342 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.