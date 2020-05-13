Об этом он сказал сегодня на заседании Правительства, сообщает корреспондент #Букв.
По словам Петрашко, на данный момент в Украине насчитывается 486 764 лица, которые имеют статус безработных.
“Коротко об оперативной ситуации на рынке труда: график показывает, что у нас на данный момент статус безработных получили 486 764 человека. Из них 197 тысяч зарегистрировались с 12 марта”, – сообщил он.
Министр отметил, что опасения чиновников о том, что количество безработных будет увеличиваться из-за эпидемии коронавируса – оправдываются.
“Что касается прогнозов по результатам 2020 года: согласно методологии международной организации охраны труда, уровень безработицы составит 9,4 %, что является существенным ростом с 8,2 % в предыдущем году”, – подчеркнул он.
- Ранее сообщалось, что в мае 2020 года количество безработных в Украине увеличилось на 48% по сравнению с маем 2019 года.