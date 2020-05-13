Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко прогнозирует, что безработица в Украине по результатам 2020 года ожидается на уровне 9,4%.

Об этом он сказал сегодня на заседании Правительства, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Петрашко, на данный момент в Украине насчитывается 486 764 лица, которые имеют статус безработных.

“Коротко об оперативной ситуации на рынке труда: график показывает, что у нас на данный момент статус безработных получили 486 764 человека. Из них 197 тысяч зарегистрировались с 12 марта”, – сообщил он.

Министр отметил, что опасения чиновников о том, что количество безработных будет увеличиваться из-за эпидемии коронавируса – оправдываются.

“Что касается прогнозов по результатам 2020 года: согласно методологии международной организации охраны труда, уровень безработицы составит 9,4 %, что является существенным ростом с 8,2 % в предыдущем году”, – подчеркнул он.