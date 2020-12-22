В Украине появится интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Соответствующий меморандум подписали Офис генпрокурора, Представительство Президента в АР Крым и Украинский институт национальной памяти.

По словам представителя президента в АР Крым Антона Кориневич, украинцы имеют право знать правду о событиях оккупации украинских территорий.

“Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать различные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы”, – говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Как отметил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сначала на портале опубликуют 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика. На нем будет работать система поиска по лицам, местам и по времени.

В основу портала будут положены результаты работы Офиса генпрокурора, факты и свидетельства, которые задокументированы неправительственными организациями.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов, правоохранительные органы расследуют более 20 000 преступлений на оккупированной территории, в том числе военные преступления и преступления против человечности.