Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки

  • госпитализированы – 4694 человека;
  • летальных случаев – 235;
  • выздоровели – 5034 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 72 551 (в том числе методом ПЦР – 34461, методом ИФА – 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29711).

За все время пандемии в Украине

  • заболело – 1853249 человек;
  • выздоровели – 1410860 человек;
  • летальных исходов – 37 014;
  • проведения ПЦР-тестов – 8656885.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

  • 4048 человек привито против COVID-19 за сутки 10 апреля 2021 в Украине.
  • Прививки проводились 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививки.

По состоянию на 10 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

377050 человек привито от начала прививочной кампании.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 697 случаев / 530 прививок;
  • Винницкая область – 143 случая / 110 прививок;
  • Волынская область – 292 случая / 60 прививок;
  • Днепропетровская область – 1333 случая / 610 прививок;
  • Донецкая область – 839 случаев / 370 прививок;
  • Житомирская область – 434 случая / 60 прививок;
  • Закарпатская – 138 случаев / 40 прививок;
  • Запорожская область – 279 случаев / 10 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 110 случаев / 88 прививок;
  • Киевская область – 659 случаев / 270 прививок;
  • Кировоградская область – 207 случаев / 60 прививок;
  • Луганская область – 72 случая / 250 прививок;
  • Львовская область – 720 случаев / 150 прививок;
  • Николаевская область – 416 случаев / 40 прививок;
  • Одесская область – 623 случая / 70 прививок;
  • Полтавская область – 297 случаев / 100 прививок;
  • Ровенская область – 277 случаев / 150 прививок;
  • Сумская область – 638 случаев / 40 прививок;
  • Тернопольская область – 410 случаев / 70 прививок;
  • Харьковская область – 1374 случая / 100 прививок;
  • Херсонская область – 312 случаев / 360 прививок;
  • Хмельницкая область – 811 случаев / 180 прививок;
  • Черкасская область – 349 случаев / 0 прививок;
  • Черновицкая область – 193 случая / 270 прививок;
  • Черниговская область – 489 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание  заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
  • Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне возрастания заболеваемости коронавирусом.