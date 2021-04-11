В сутки, 10 апреля, в Украине зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки

госпитализированы – 4694 человека;

летальных случаев – 235;

выздоровели – 5034 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 72 551 (в том числе методом ПЦР – 34461, методом ИФА – 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29711).

За все время пандемии в Украине

заболело – 1853249 человек;

выздоровели – 1410860 человек;

летальных исходов – 37 014;

проведения ПЦР-тестов – 8656885.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

4048 человек привито против COVID-19 за сутки 10 апреля 2021 в Украине.

Прививки проводились 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививки.

По состоянию на 10 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

377050 человек привито от начала прививочной кампании.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев – 697 случаев / 530 прививок;

Винницкая область – 143 случая / 110 прививок;

Волынская область – 292 случая / 60 прививок;

Днепропетровская область – 1333 случая / 610 прививок;

Донецкая область – 839 случаев / 370 прививок;

Житомирская область – 434 случая / 60 прививок;

Закарпатская – 138 случаев / 40 прививок;

Запорожская область – 279 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 110 случаев / 88 прививок;

Киевская область – 659 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область – 207 случаев / 60 прививок;

Луганская область – 72 случая / 250 прививок;

Львовская область – 720 случаев / 150 прививок;

Николаевская область – 416 случаев / 40 прививок;

Одесская область – 623 случая / 70 прививок;

Полтавская область – 297 случаев / 100 прививок;

Ровенская область – 277 случаев / 150 прививок;

Сумская область – 638 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область – 410 случаев / 70 прививок;

Харьковская область – 1374 случая / 100 прививок;

Херсонская область – 312 случаев / 360 прививок;

Хмельницкая область – 811 случаев / 180 прививок;

Черкасская область – 349 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область – 193 случая / 270 прививок;

Черниговская область – 489 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.