Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы – 4694 человека;
- летальных случаев – 235;
- выздоровели – 5034 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 72 551 (в том числе методом ПЦР – 34461, методом ИФА – 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29711).
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1853249 человек;
- выздоровели – 1410860 человек;
- летальных исходов – 37 014;
- проведения ПЦР-тестов – 8656885.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
- 4048 человек привито против COVID-19 за сутки 10 апреля 2021 в Украине.
- Прививки проводились 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививки.
По состоянию на 10 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.
377050 человек привито от начала прививочной кампании.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев – 697 случаев / 530 прививок;
- Винницкая область – 143 случая / 110 прививок;
- Волынская область – 292 случая / 60 прививок;
- Днепропетровская область – 1333 случая / 610 прививок;
- Донецкая область – 839 случаев / 370 прививок;
- Житомирская область – 434 случая / 60 прививок;
- Закарпатская – 138 случаев / 40 прививок;
- Запорожская область – 279 случаев / 10 прививок;
- Ивано-Франковская область – 110 случаев / 88 прививок;
- Киевская область – 659 случаев / 270 прививок;
- Кировоградская область – 207 случаев / 60 прививок;
- Луганская область – 72 случая / 250 прививок;
- Львовская область – 720 случаев / 150 прививок;
- Николаевская область – 416 случаев / 40 прививок;
- Одесская область – 623 случая / 70 прививок;
- Полтавская область – 297 случаев / 100 прививок;
- Ровенская область – 277 случаев / 150 прививок;
- Сумская область – 638 случаев / 40 прививок;
- Тернопольская область – 410 случаев / 70 прививок;
- Харьковская область – 1374 случая / 100 прививок;
- Херсонская область – 312 случаев / 360 прививок;
- Хмельницкая область – 811 случаев / 180 прививок;
- Черкасская область – 349 случаев / 0 прививок;
- Черновицкая область – 193 случая / 270 прививок;
- Черниговская область – 489 случаев / 60 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне возрастания заболеваемости коронавирусом.