Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Больше всего новых случаев выявили: в Черновицкой области (204), Ивано-Франковской области (179), Харьковской области (173), Тернопольской области (158), Львовской области (136), Киеве (130), Одесской области (112).
За сутки скончались еще 25 человек. С начала эпидемии из-за осложнений COVID-19 в Украине умерли 2318 человек.
При этом выздоровели за сутки 346 пациентов. В общей сложности с начала вспышки коронавирус преодолели 52 тысячи 870 человек.
За все время эпидемии в Украине заболели 108 тысяч 415 человек.
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 13 тысяч 426 тестирований образцов на коронавирус (из них 10 тыс. 855 – методом ПЦР).
По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 3649 случаев;
• Волынская область – 5187 случаев;
• Днепропетровская область – 2050 случаев;
• Донецкая область – 1238 случаев;
• Житомирская область – 2923 случая;
• Закарпатская область – 7063 случая;
• Запорожская область – 1407 случаев;
• Ивано-Франковская область – 8154 случая;
• Кировоградская область – 769 случаев;
• город Киев – 12 153 случая;
• Киевская область – 5115 случаев;
• Львовская область – 13 389 случаев;
• Луганская область – 244 случая;
• Николаевская область – 1004 случая;
• Одесская область – 6166 случаев;
• Полтавская область – 677 случаев;
• Ровенская область – 8644 случая;
• Сумская область – 1246 случаев;
• Тернопольская область – 4923 случая;
• Харьковская область – 7807 случаев;
• Херсонская область – 337 случаев;
• Хмельницкая область – 2047 случаев;
• Черновицкая область – 9371 случай;
• Черкасская область – 1300 случаев;
• Черниговская область – 1552 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 25 августа поступило 1673 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 167 295 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
- В Украине продлили адаптивный карантин до 31 августа.
- В Украине с 24 августа начало действовать новое эпидемическое зонирование. “Красную” зону карантина расширили.