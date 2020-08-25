Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Больше всего новых случаев выявили: в Черновицкой области (204), Ивано-Франковской области (179), Харьковской области (173), Тернопольской области (158), Львовской области (136), Киеве (130), Одесской области (112).

За сутки скончались еще 25 человек. С начала эпидемии из-за осложнений COVID-19 в Украине умерли 2318 человек.

При этом выздоровели за сутки 346 пациентов. В общей сложности с начала вспышки коронавирус преодолели 52 тысячи 870 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 108 тысяч 415 человек.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 13 тысяч 426 тестирований образцов на коронавирус (из них 10 тыс. 855 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 3649 случаев;

• Волынская область – 5187 случаев;

• Днепропетровская область – 2050 случаев;

• Донецкая область – 1238 случаев;

• Житомирская область – 2923 случая;

• Закарпатская область – 7063 случая;

• Запорожская область – 1407 случаев;

• Ивано-Франковская область – 8154 случая;

• Кировоградская область – 769 случаев;

• город Киев – 12 153 случая;

• Киевская область – 5115 случаев;

• Львовская область – 13 389 случаев;

• Луганская область – 244 случая;

• Николаевская область – 1004 случая;

• Одесская область – 6166 случаев;

• Полтавская область – 677 случаев;

• Ровенская область – 8644 случая;

• Сумская область – 1246 случаев;

• Тернопольская область – 4923 случая;

• Харьковская область – 7807 случаев;

• Херсонская область – 337 случаев;

• Хмельницкая область – 2047 случаев;

• Черновицкая область – 9371 случай;

• Черкасская область – 1300 случаев;

• Черниговская область – 1552 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 25 августа поступило 1673 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 167 295 сообщений о подозрении на COVID-19.