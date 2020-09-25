За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине зафиксировали 3565 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии коронавируса в стране подтвердили 191 671 случай заражения.

Нынешний показатель максимально близок к рекордному по количеству заражений в сутки. Таковой фиксировали 17 сентября – тогда заболели 3584 человека.

За текущие сутки вследствие заражения коронавирусом умерли 70 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 1675 пациентов.

Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировали в городе Киев – 380, Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225) и Львовской (215) областях.