Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
С начала эпидемии коронавируса в стране подтвердили 191 671 случай заражения.
Нынешний показатель максимально близок к рекордному по количеству заражений в сутки. Таковой фиксировали 17 сентября – тогда заболели 3584 человека.
За текущие сутки вследствие заражения коронавирусом умерли 70 пациентов с COVID-19.
Выздоровели 1675 пациентов.
Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировали в городе Киев – 380, Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225) и Львовской (215) областях.
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.