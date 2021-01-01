С сегодняшнего дня в Украине введена административная ответственность за продажу гражданам, которые не достигли 18-летнего возраста, электронных сигарет.

Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 1 января, вступил в силу “Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах”. Он был принят парламентом 2 декабря 2020.

Согласно закону, отныне запрещена продажа электронных сигарет и жидкостей, которые в них используют, а также устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, лицам в возрасте до 18 лет. Те же правила действуют и в отношении традиционных табачных изделий.

За такие действия теперь предусмотрена административная ответственность. Продажа указанных изделий несовершеннолетним наказывается штрафом в размере 400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 — 13600 грн).

Ранее за продажу несовершеннолетним пива, алкоголя и слабоалкогольных напитков и табака были предусмотрено значительно меньшие штрафы (1700-6800 грн), а об электронных сигаретах не шла вообще.

Кроме штрафа за торговлю этими товарами с рук могут также конфисковать предметы торговли и выручку. Тем, кого привлекают к ответственности за это второй раз за год, грозит штраф 800-1400 минимумов (13 600 — 23 800 грн) с конфискацией предмета торговли.