В Украине увеличивается количество TruCAM на автодорогах: карта

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
“Увеличиваем количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость. С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения к 12 уже существующим участкам”, – говорится в сообщении.
Билошицкий отметил, что мобильные устройства TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации.
Новые участки были определены на основании проведенного анализа аварийности именно по причинам превышения скорости движения. Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 309 участках.
Водителям следует обратить внимание, что:
- об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений;
- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Новые участки расположения устройств измерения скорости TruCAM на карте обозначены красным цветом. Чтобы подробнее рассмотреть, где расположены участки – откройте изображение в новой вкладке.
- Ранее сообщалось, что с 12 июня на автомобильных дорогах Украины увеличилось количество участков, где будут применяться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.