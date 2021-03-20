Covid-19 Украина

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В Украине увеличивается количество TruCAM на автодорогах: карта

С понедельника, 22 марта, на украинских дорогах появится 60 новых участков, на которых скорость автомобилей будут измерять приборами TruCAM.

Суббота, 20 марта 2021, 09:07

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

“Увеличиваем количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость. С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения к 12 уже существующим участкам”, – говорится в сообщении.

Билошицкий отметил, что мобильные устройства TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации.

Новые участки были определены на основании проведенного анализа аварийности именно по причинам превышения скорости движения. Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 309 участках.

Водителям следует обратить внимание, что:

  • об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений;
  • в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Новые участки расположения устройств измерения скорости TruCAM на карте обозначены красным цветом. Чтобы подробнее рассмотреть, где расположены участки – откройте изображение в новой вкладке.

  • Ранее сообщалось, что с 12 июня на автомобильных дорогах Украины увеличилось количество участков, где будут применяться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.
Теги: TruCam, дороги, ограничение скорости, полиция

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