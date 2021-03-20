В Украине увеличивается количество TruCAM на автодорогах: карта

С понедельника, 22 марта, на украинских дорогах появится 60 новых участков, на которых скорость автомобилей будут измерять приборами TruCAM.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

“Увеличиваем количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость. С 22 марта патрульные с прибором TruCAM будут работать еще на 60 новых участках. Также мы вносим изменения к 12 уже существующим участкам”, – говорится в сообщении.

Билошицкий отметил, что мобильные устройства TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации.

Новые участки были определены на основании проведенного анализа аварийности именно по причинам превышения скорости движения. Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 309 участках.

Водителям следует обратить внимание, что:

об использовании приборов измерения скорости будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений;

в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Новые участки расположения устройств измерения скорости TruCAM на карте обозначены красным цветом. Чтобы подробнее рассмотреть, где расположены участки – откройте изображение в новой вкладке.