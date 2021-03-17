Сьогодні, 17 березня, в Україні вступив у силу закон щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Документ вчора опублікували у парламентській газеті "Голос України".

#Букви розбиралися, що саме передбачає цей закон.

У законі посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Посилена відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Також документ дає змогу поліціянтам використовувати засоби відеозапису.

Поліціянти мають право зупиняти автотранспорт для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп’яніння.

Що передбачено в законі:

Водіння у стані сп’яніння:

Раніше відповідальність за водіння в стані алкогольного сп’яніння передбачала штраф – 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке саме правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 000 гривень. За повторне правопорушення протягом року тягне штраф – 34 000 гривень, транспортний засіб вилучається на три роки.

Якщо особа в третій раз за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф зростає до 51 000 гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу. Крім того, такий водій позбавляється водійських прав на 10 років.

Втеча з місця ДТП

Штраф за втечу з місця ДТП підвищується з 255 до 3400 грн.

Якщо винуватець ДТП вживав алкоголь, наркотичні чи психотропні речовини, то він отримає штраф у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 000 грн) або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Перевищення швидкості:

Перевищення швидкості руху більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил перевезення вантажів, буксирування ТЗ, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, так само порушення заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів, або 255 грн.

Штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становитиме 340 грн, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год – 1700 грн.

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора – штраф у 510 грн.

Порушення правил пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин:

Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами – тягне за собою штраф в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 255 гривень.