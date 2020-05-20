В Вооруженных силах Украины коронавирусом COVID-19 болеют 45 человек. За прошедшие сутки обнаружили пять новых случаев.

Об этом сообщает Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

“По состоянию на 07:00 20 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 45 человек на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 143 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 39 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.

Указывается, что среди больных – четыре военнослужащих (Киевская область – 3 человека, Одесская область – 1 человек) и один из работников ВС Украины (Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

“Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют”, – добавили в ВСУ.