На данный факт обратили внимание журналист Анна Чабарай и сооснователь образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.
Карта размещена на 37 странице учебника “География” для шестых классов, который был выпущен в 2014 году. Его авторы – В. Пестушко и Г. Уварова.
Картой из игры проиллюстрирован раздел “Земля на плане и карте”.
The Elder Scrolls V: Skyrim (дословно с англ. — ”Древние свитки 5: Скайрим”) — компьютерная ролевая фэнтэзи-игра с открытым миром, разработанная студией Bethesda Game Studios. Это пятая часть в серии The Elder Scrolls. Игра была выпущена в ноябре 2011 года для Windows, Playstation 3 и Xbox 360. Ее действие разворачивается в провинции Скайрим на вымышленном материке Тамриэль. По сюжету главный герой игры должен остановить возвращение драконов, в частности сразить могущественного Алдуина.
- В украинском учебнике “Всесвітня історія” за 10 класс вместо фото “Обед на небоскребе” 1932 года поместили фотожабу с грустным Киану Ривзом.
- Министр образования и науки Анна Новосад уже отреагировала на информацию о появлении мема с Киану Ривзом на страницах учебника. Виноват, по ее мнению, издатель.