В украинском учебнике по географии для 6 класса в качестве одной из иллюстраций была использована карта из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

На данный факт обратили внимание журналист Анна Чабарай и сооснователь образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.

Карта размещена на 37 странице учебника “География” для шестых классов, который был выпущен в 2014 году. Его авторы – В. Пестушко и Г. Уварова.

Картой из игры проиллюстрирован раздел “Земля на плане и карте”.

The Elder Scrolls V: Skyrim (дословно с англ. — ”Древние свитки 5: Скайрим”) — компьютерная ролевая фэнтэзи-игра с открытым миром, разработанная студией Bethesda Game Studios. Это пятая часть в серии The Elder Scrolls. Игра была выпущена в ноябре 2011 года для Windows, Playstation 3 и Xbox 360. Ее действие разворачивается в провинции Скайрим на вымышленном материке Тамриэль. По сюжету главный герой игры должен остановить возвращение драконов, в частности сразить могущественного Алдуина.