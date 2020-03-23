Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Фото: president.gov.ua

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии “Слуги народа” и чиновники.

“Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов”, – подытожили в пресс-службе ОП.