Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что сегодня с утра на пунктах пропусков не наблюдается очередей.
“За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС”, – отмечается в сообщении.
А вот в течение суток из Украины выехало более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантинных мер в связи со вспышкой коронавируса в стране. Так, количество пунктов пропуска на государственной границе сокращается до 21.
- В средине марта в Украине на период карантина приостановили работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе (из 230 существующих).