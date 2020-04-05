В Украину за сутки вернулось почти 11 тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня с утра на пунктах пропусков не наблюдается очередей.

“За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС”, – отмечается в сообщении.

А вот в течение суток из Украины выехало более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев.