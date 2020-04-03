Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантинных мер в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Соответствующее видеообращение обнародовала пресс-служба Правительства.

Премьер, в частности, перечислил следующие ограничения:

• количество пунктов пропуска на государственной границе сокращается до 21;

• вводится обязательная обсервация на 14 дней всех без исключения людей, которые возвращаются в Украину;

• запрещается ходить по улицам более чем по двое, за исключением тех, кто сопровождает детей;

• Кабмин призывает воздержаться от шашлыков, прогулок по паркам, массовым местам отдыха на ближайшие 3-4 недели.

“С целью обеспечения здоровья украинцев мы продолжаем усиливать меры по защите наших внешних границ. Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Также водится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину сроком на 14 дней. Еще одно ограничение и усиление мер по разрыву цепочки заболевания: мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более чем двум лицам, за исключением лиц, сопровождающих детей”, – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что воздержание от шашлыков и прогулок по паркам “на ближайшие три, может, четыре недели” позволит избежать резкого скачка заражений коронавирусом.

“Это действительно поможет нам избежать ситуации, которая наблюдается в других странах, где болезнь развивается гиперболически, очень быстро и с фатальными последствиями. Эти меры могут быть неудобными, но это необходимо для вашей безопасности”, – подчеркнул Шмыгаль.

Стоит отметить, что о некоторых карантинных мерах, таких как 14-дневная обсервация, выход на улицу только по двое и запрет на прогулки в парка, сообщалось ранее.

Денис Шмигаль: Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів Денис Шмигаль: Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.

Уряд затвердив список додаткових обмежень. Опубліковано Кабінет Міністрів України Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.