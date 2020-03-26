В столице Венгрии – в Будапеште от коронавируса умер 37-летний британский дипломат.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство иностранных дел Великобритании.

Отмечается, что дипломата звали Стивен Дик и он был заместителем главы дипломатической миссии Великобритании в Будапеште.

“Меня огорчает известие о смерти Стивена, и я приношу свои соболезнования его родителям. Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с большим мастерством и страстью. По нему будут скучать все, кто его знал и работал с ним”, – заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Фото: CNN

По данным Университета Джона Хопкинса, 25 марта в Великобритании зарегистрировано более 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 435 смертей, а в Венгрии – 226 случаев и 10 смертельных случаев.