Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство иностранных дел Великобритании.
Отмечается, что дипломата звали Стивен Дик и он был заместителем главы дипломатической миссии Великобритании в Будапеште.
“Меня огорчает известие о смерти Стивена, и я приношу свои соболезнования его родителям. Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с большим мастерством и страстью. По нему будут скучать все, кто его знал и работал с ним”, – заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Фото: CNN
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