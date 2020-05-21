Фото представителей ВМС ВС Украины опубликовали в Facebook.
Напомним, что впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она вдохновилась своим другом, который постоянно носил вышиванку.
Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.
- Поисковая система Google посвятила новый дудл Всемирному дню вышиванки.
- Беременная Джамала в День вышиванки устроила трогательную домашнюю фотосессию в своих платьях-вышиванках.