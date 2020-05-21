Фото представителей ВМС ВС Украины опубликовали в Facebook.

Напомним, что впервые с инициативой отмечать День вышиванки в Украине выступила в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она вдохновилась своим другом, который постоянно носил вышиванку.

Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.