Об этом сообщает агентство Минобороны “Армия Информ”.

Уточняется, что офицеров запаса на службу в армию будут призывать уже в 2020 году, однако привлекать к участию в операции Объединенных сил на Донбассе их при этом не будут.

“Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находящихся в запасе. Для этой категории военных соответствии с Законом “О воинской обязанности и военной службе» предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины. О том, что офицеров запаса будут призывать 1 апреля, как сообщили некоторые СМИ, я не уверен. Потому что сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определят приказы Минобороны Украины и начальника Генерального штаба”, – пояснил начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Сергей Волков.

При этом полковник подчеркнул, что на данный момент ни одного приказа не издано, и сроки призыва офицеров не определены, однако организационно-плановую работу в военкоматах уже начали.

Первоначально офицеры должны пройти медицинский осмотр.

“Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу — на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом — назначение для прохождения военной службы в, как правило, не боевых частях ВСУ”, – рассказал Волков.

В штабе также сообщили, что 1 марта на Донбассе погиб один украинский военный, трое — получили ранения и еще трое — боевое поражение. Боевики 5 раз открывали огонь.