Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10.00 4 июля в Вооруженных силах Украины болеет 170 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровело 358 человек, летальных случаев – пять”, – сказано в сообщении.
В условиях изоляции или на самоизоляции находятся 478 человек. У 75 из них изоляция закончится в ближайшие трое суток.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение”, – отметили в пресс-центре.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.