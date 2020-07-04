В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10.00 4 июля в Вооруженных силах Украины болеет 170 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровело 358 человек, летальных случаев – пять”, – сказано в сообщении.

В условиях изоляции или на самоизоляции находятся 478 человек. У 75 из них изоляция закончится в ближайшие трое суток.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение”, – отметили в пресс-центре.